Моуринью - о достижениях Кассано: В Реале его помнят за куртку

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью решил ответить на критику со стороны экс-форварда клуба Антонио Кассано.

"Каждый человек свободен критиковать, у каждого свои предпочтения. Но когда дело касается таких людей, как Антонио, ситуация отличается.

Он веселится, в то время как остальные работают серьезно. Когда он критикует Рому или Моуринью, это не имеет значения, потому что он развлекается.

Кассано играл за Рому, Интер и Реал. В Реале его помнят из-за его куртки, в Роме он выиграл Суперкубок Италии, не приняв участия в матче, а в Интере он даже Кубок Ломбардии не смог взять.

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Я знаю, чего добился в Интере, Реале и Роме я. У Кассано могут быть проблемы со мной, но у меня с ним – нет.

Я могу сказать ему только одно: осторожно, Антонио, тебе 40 лет, а мне – 60. Иногда в жизни появляется Марко Ливая, и тогда становится тяжело", – сказал Моуринью в интервью Voce Giallo Rossa.

Напомним, Рома одержала победу над Торино (1:0) в матче 29-го тура Серии А. Благодаря ей римляне набрали 53 очка и вышли на третье место в таблице.