Кассано - о Моуринью: Ему по*ер на футбол

Экс-футболист Реала и Сампдорри Антонио Кассано раскритиковал главного тренера Ромы Жозе Моуринью.

"Тренер Лацио любит футбол и свою работу, в то время как другому по*ер на футбол. Он побеждает, он меняется, и он умен, некоторые люди воспринимают его как бог знает кого, но Саррииграет в замечательный футбол, в то время как футбол Моуринью – нулевой.

Один знает, как работать, говорить и общаться о футболе, другой – просто кино. Я не знаю, как он добивается результатов, я понятия не имею, как играют Рома и команды Моуринью.

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Он был отличным тренером и переговорщиком, сегодня для меня он тренер, к которому я буду относиться одинаково, вне зависимости от того, тренирует ли он мадридский Реал или Санмартинезе.

Если Анчелотти станет тренером сборной Бразилии, он может перейти в Реал, но только из-за того, что выигрывал в прошлом и из-за своего статуса. В противном случае он мог бы перейти в Санмартинезе", – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

Напомним, Моуринью возглавил Рому в 2021 году. Под его руководством команда стала победителем Лиги конференций.