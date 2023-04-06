Моуриньо может заработать бешеные деньги, если согласится тренировать в Саудовской Аравии

Португальцу предлагают выбор из двух местных грандов и сборной.

Коуч итальянской Ромы Жозе Моуриньо может резко сменить вектор своей тренерской карьеры.

Как сообщает Corriere dello Sport, португальцу предлагают работу за невероятные деньги в Саудовской Аравии.

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У "особенного" есть выбор между Ан-Насром, Аль-Хилялем и национальной командой, которую накануне покинул Эрве Ренар.

Специалист может заработать за 2 года контракта 120 миллионов евро, а также у него будет опция разрыва соглашения после первого сезона.

Вскоре наставник проведет переговоры с руководством римлян и примет решение о будущем.