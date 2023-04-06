iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуриньо может заработать бешеные деньги, если согласится тренировать в Саудовской Аравии

Португальцу предлагают выбор из двух местных грандов и сборной.
Сегодня, 15:54
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Коуч итальянской Ромы Жозе Моуриньо может резко сменить вектор своей тренерской карьеры.

Как сообщает Corriere dello Sport, португальцу предлагают работу за невероятные деньги в Саудовской Аравии.

Читай также: Экс-игрок Ромы прошелся по Моуриньо

У "особенного" есть выбор между Ан-Насром, Аль-Хилялем и национальной командой, которую накануне покинул Эрве Ренар.

Специалист может заработать за 2 года контракта 120 миллионов евро, а также у него будет опция разрыва соглашения после первого сезона.

Вскоре наставник проведет переговоры с руководством римлян и примет решение о будущем.


Статьи по теме

Лэмпард назвал свои цели в Челси Лэмпард назвал свои цели в Челси
B8 вырвали победу над россиянами из Virtus Pro в тяжелом матче B8 вырвали победу над россиянами из Virtus Pro в тяжелом матче
NaVi без проблем обыграли Falcons NaVi без проблем обыграли Falcons
Казаков вылетел с квалификации на ЧМ по снукеру Казаков вылетел с квалификации на ЧМ по снукеру
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:52
Лэмпард назвал свои цели в Челси
Киберспорт19:35
B8 вырвали победу над россиянами из Virtus Pro в тяжелом матче
Киберспорт19:10
NaVi без проблем обыграли Falcons
Европа19:07
Казаков вылетел с квалификации на ЧМ по снукеру
Европа18:53
Экс-игрок Колоса и Ингульца перебрался в экзотический чемпионат
Европа18:49
Экс-игрок Челси сравнил Мудрика с Азаром
Европа18:20
Киберспортивная организация Агуэро может создать команду по CS:GO
Киберспорт18:18
Отбор на Paris Major 2023: NaVi играют с Falcons, B8 против россиян
Европа17:53
Малиновский: Находясь в Марселе в окружении украинцев я получил удовольствие
ММА17:50
Гэтжи признался, что близок к завершению карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK