Экс-игрок Ромы прошелся по Моуриньо

Бывший форвард Ромы Антонио Кассано раскритиковал Жозе Моуриньо после поражения в римском дерби.

Итальянец заявил, что "волки" сейчас позорят итальянский футбол, а португалец не показал ничего у руля клуба.

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"Стычки, жестикуляции, словесные выпады... О чем мы говорим?

В каждом матче мне приходится наблюдать, как на поле выбегает вся их скамейка запасных. Это позор итальянского футбола.

Клуб мог финишировать вторым, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как пришел, он шел от плохого к худшему.

Лацио пытался сделать все возможное, чтобы реализовать свой игровой план, тогда как Рома и Дибала выглядели жалко", - заявил экс-игрок клуба.

Напомним, сейчас Рома занимает пятую позицию в чемпионате, имея 47 пунктов и отставая от Лацио на 5 очков. Также римляне продолжают играть в ЛЕ, где встретятся с обидчиком Шахтера, а именно роттердамским Фейеноордом.