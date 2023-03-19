iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча 19.03.2023 Серии А

Представляем вашему вниманию видео голов прошедшего поединка итальянского чемпионата.
Сегодня, 22:20
Лацио - Рома / Getty Images
Лацио - Рома / Getty Images

На Стадио Олимпико прошло Римское дерби при участии Лацио и Ромы, которая вышла на матч без дисквалифицированного Жозе Моуриньо.

Исход встречи решил единственный гол Маттиа Дзакканьи в середине второго тайма. 

Стоит отметить, что в первом тайме с поля был удален Рожер Ибаньес, а в самом конце поединка Адам Марушич и Брайан Кристанте присоединились к Ибаньесу в списке удаленных.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лацио - Рома в двадцать седьмом туре Серии А:

Лацио - Рома 1:0
Гол: Дзакканьи, 65.

Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 18 - 13
Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.73

Лацио: Проведель - Марушич, Казале, Романьоли, Хюсай - Милинкович-Савич, Катальди, Альберто - Педро (Башич, 88), Андерсон, Дзакканьи (Канчелльери, 81).

Рома: Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Ибаньес - Залевски, Кристанте, Вейналдум (Матич, 67), Спинаццола - Дибала (Льоренте, 46 (Эль-Шаарави, 79)), Белотти (Абрахам, 67), Пеллегрини (Сольбаккен, 84).

Предупреждения: Альберто, Романьоли, Канчелльери, Башич - Ибаньес, Кристанте, Манчини.

Удаления: Марушич (неспортивное поведение) - Ибаньес (вторая желтая), Кристанте (неспортивное поведение).

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио Серия А

Статьи по теме

Лацио оказался сильнее Ромы в дерби Рима Лацио оказался сильнее Ромы в дерби Рима
Удинезе - Милан 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А Удинезе - Милан 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Араухо - автор первого автогола Эль Класико в рамках Ла Лиги в 21 веке Араухо - автор первого автогола Эль Класико в рамках Ла Лиги в 21 веке
Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа22:46
Араухо - автор первого автогола Эль Класико в рамках Ла Лиги в 21 веке
22:42
Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы
Европа22:20
Лацио - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча Серии А
Европа22:05
ПСЖ - Ренн 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги 1
Европа21:53
Барселона - Реал Мадрид: онлайн трансляция матча 19.03.2023 чемпионата Испании
Европа21:51
Артета: После поражения Спортингу мы вернулись сосредоточенными и решительными
Формула 121:44
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 121:41
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 121:36
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 121:27
Алонсо получил штраф и потерял подиум Гран-при Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK