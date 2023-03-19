Лацио - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча 19.03.2023 Серии А

На Стадио Олимпико прошло Римское дерби при участии Лацио и Ромы, которая вышла на матч без дисквалифицированного Жозе Моуриньо.

Исход встречи решил единственный гол Маттиа Дзакканьи в середине второго тайма.

Стоит отметить, что в первом тайме с поля был удален Рожер Ибаньес, а в самом конце поединка Адам Марушич и Брайан Кристанте присоединились к Ибаньесу в списке удаленных.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лацио - Рома в двадцать седьмом туре Серии А:

Лацио - Рома 1:0

Гол: Дзакканьи, 65.

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 12 - 9

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 18 - 13

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.73

Лацио: Проведель - Марушич, Казале, Романьоли, Хюсай - Милинкович-Савич, Катальди, Альберто - Педро (Башич, 88), Андерсон, Дзакканьи (Канчелльери, 81).

Рома: Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Ибаньес - Залевски, Кристанте, Вейналдум (Матич, 67), Спинаццола - Дибала (Льоренте, 46 (Эль-Шаарави, 79)), Белотти (Абрахам, 67), Пеллегрини (Сольбаккен, 84).

Предупреждения: Альберто, Романьоли, Канчелльери, Башич - Ибаньес, Кристанте, Манчини.

Удаления: Марушич (неспортивное поведение) - Ибаньес (вторая желтая), Кристанте (неспортивное поведение).

Источник: MEGOGO