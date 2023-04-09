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Игроки Кривбасса и Зари почтили память погибшего на войне с рф болельщика

В честь Максима Лямзина устроили небольшой перформанс.
Сегодня, 15:59
Кривбасс - Заря / ФК Кривбасс
Кривбасс - Заря / ФК Кривбасс

В рамках 20-го тура УПЛКривбасс встретился с Зарей.

Перед поединком игроки обеих команд вместе с болельщикими почтили память фаната криворожцев Максима Лямзина.

Футболисты вместе с ультрас запустили в небо бумажные самолетики в честь погибшего на войне с рф Лямзина. 

Пресс-служба Кривбасса отметила, что победа в этом матче посвящена всем фанатам, которые отдали свою жизнь, борясь против оккупантов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасc Заря Луганск

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