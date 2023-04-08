Кривбасс неожиданно расправился с Зарей
В субботу, 8 апреля, на стадионе Металлург в Кривом Роге Кривбасс принимал луганскую Зарю.
Первый тайм был наполнен борьбой, но не моментами. Команды в основном держали мяч в районе центрального круга и изредка обменивались полумоментами. На том первый тайм и закончился.
Зато второй тайм сразу начался очень ярко, после нескольких опасных моментов Капич положил красивый гол в девятку, но судья пошел проверять ВАР, за чем его и застала воздушная тревога. Матч был прерван на почти час.
После возобновления поединка Кривбасс продолжил контролировать игру и так и не дал гостям отыграться хотя бы на ничью.
Статистика матча Кривбасс - Заря 20-го тура украинской Премьер-лиги
Кривбасс - Заря 1:0
Гол: Капич, 50
Владение мячем: 50% - 50%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 4 - 7
Атаки: 107- 96
Кривбасс: Клищук - Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько, Задерака (Опанасенко, 90+5), Капич (Стецков, 88), Татарков (Лунев, 71), Микитишин (Понедельник, 46)
Заря: Сапутин - Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Бражко, Дрышлюк (Шахов, 64), Булеца, Русин, Антюх (Вантух, 70), Мишнев (Погорелый, 64)
Предупреждения: Татарков, 38, Задерака, 64, Банада, 85 - Антюх, 42