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Лестер начал переговоры с Бенитесом

Однако пока стороны далеки от соглашения.
Сегодня, 17:35
Рафаэль Бенитес / Getty Images
Рафаэль Бенитес / Getty Images

Лестер наконец определился с главным тренером и уже ведет переговоры с Рафаэлем Бенитесом, сообщает Фабрицио Романо.

Сначала "лисы" провели переговоры с Джесси Маршем, но американский специалист отказался стать у руля клуба.

Тогда клуб переключился на вариант с Бенитесом и уже провел две встречи, где обсуждалось потенциальная сделка и будущее клуба.

Инсайдер утверджает, что пока стороны не пришли к соглашению, потому параллельно Лестер общается с экс-тренером Норвича Дином Смит.

Смит может вожет возглавить клуб в качестве временного тренера до конца сезона. Однако, вероятней всего, новым наставником "лисов" станет Рафаэль Бенитес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Бенитес Лестер Сити

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