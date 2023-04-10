Лестер начал переговоры с Бенитесом
Однако пока стороны далеки от соглашения.
Лестер наконец определился с главным тренером и уже ведет переговоры с Рафаэлем Бенитесом, сообщает Фабрицио Романо.
Сначала "лисы" провели переговоры с Джесси Маршем, но американский специалист отказался стать у руля клуба.
Тогда клуб переключился на вариант с Бенитесом и уже провел две встречи, где обсуждалось потенциальная сделка и будущее клуба.
Инсайдер утверджает, что пока стороны не пришли к соглашению, потому параллельно Лестер общается с экс-тренером Норвича Дином Смит.
Смит может вожет возглавить клуб в качестве временного тренера до конца сезона. Однако, вероятней всего, новым наставником "лисов" станет Рафаэль Бенитес.