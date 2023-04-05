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В Лестере определились с кандидатами на пост тренера

"Лисам" нужен новый наставник.
Сегодня, 20:25
Рафаэль Бенитес / Getty Images
Рафаэль Бенитес / Getty Images

Лестер продолжает поиски тренера после увольнения Брендана Роджерса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В данный момент главным кандидатом на пост является Рафаэль Бенитес. Испанский специалист рассматривается боссами клуба как потенциальный тренер команды с начала апреля.

Кроме того, у Лестера также есть другие кандидаты: Ральф Хазенхюттль, Оскар Гарсия и Джесси Марш.

После 29 туров "лисы" занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего 25 баллов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен подписать хавбека сборной Бельгии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер Рафаэль Бенитес

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