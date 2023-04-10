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В Нидерландах усилили правила против футбольных хулиганов

Теперь судьи могут завершать игру, если игрокам будет грозить опасность.
Сегодня, 20:49
Деви Клаасен / Getty Images
Деви Клаасен / Getty Images

Федерация футбола Нидерландов (KNVB) наделила судей новыми полномичиями, которые рассчитаны на противодействие футбольным хулиганам.

Напомним, что в текущем сезоне в Нидерландах случились уже давно неприятных инцидента. В Матче между Фейеноордом и Аяксом болельщики бросили зажигалкой в голову одного из футболистов.

Полиция арестовала всех болельщиков с сектора, откуда прилетел предмет, отыскали виновника, а также закрыли это сектор на следующий матч Лиги Европы.

Также в 1/8 Лиги Европы, где ПСВ встречался с Севильей, один из фанатов выбежал на поле и ударил вратаря соперника.

Теперь при малейшей угрозе футболистам судьи могут заканчивать матч. То есть, если фанаты будут вести себя неподобающе судья будет вправе завершить матч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нидерланды

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