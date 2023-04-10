В Нидерландах усилили правила против футбольных хулиганов

Теперь судьи могут завершать игру, если игрокам будет грозить опасность.

Федерация футбола Нидерландов (KNVB) наделила судей новыми полномичиями, которые рассчитаны на противодействие футбольным хулиганам.

Напомним, что в текущем сезоне в Нидерландах случились уже давно неприятных инцидента. В Матче между Фейеноордом и Аяксом болельщики бросили зажигалкой в голову одного из футболистов.

Полиция арестовала всех болельщиков с сектора, откуда прилетел предмет, отыскали виновника, а также закрыли это сектор на следующий матч Лиги Европы.

Также в 1/8 Лиги Европы, где ПСВ встречался с Севильей, один из фанатов выбежал на поле и ударил вратаря соперника.

Теперь при малейшей угрозе футболистам судьи могут заканчивать матч. То есть, если фанаты будут вести себя неподобающе судья будет вправе завершить матч.