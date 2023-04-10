Вальверде может быть отстранен на срок до шести месяцев

Не стоило хавбеку так остро реагировать.

Дело Федерико Вальверде будет рассмотрено на следующей недели, и игрок может получить значительные санкции, пишет AS.

Напомним, что после матча Реала и Вильярреала хавбек "желтых" оскорбил Вальверде, затронув личную тему. После чего уругваец дождался Баэну на парковке и ударил по лицу.

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью рассмотрит дело Вальверде 17 апреля.

Будут рассмотрены два документа: медицинское заключение и заявление в полицию. Дело будет квалифицировано, как уголовное, и в лучшем случае Вальверде получит штраф.

А вот что касается спортивно-дисциплинарных мер, то здесь все серьезный. Комиссия может передать дело Королевской испанской футбольной федерации, которая имеет право дисквалифицровать игрока на некоторое количество мачтей.

В противном случае Комиссия имеет право вынести собственный приговор. Минимум, что грозит хавбеку Реалу, запрет посещать спортивные объекты на срок от месяца до шести.