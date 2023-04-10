iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вальверде может быть отстранен на срок до шести месяцев

Не стоило хавбеку так остро реагировать.
Сегодня, 21:44
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Дело Федерико Вальверде будет рассмотрено на следующей недели, и игрок может получить значительные санкции, пишет AS.

Напомним, что после матча Реала и Вильярреала хавбек "желтых" оскорбил Вальверде, затронув личную тему. После чего уругваец дождался Баэну на парковке и ударил по лицу.

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью рассмотрит дело Вальверде 17 апреля.

Будут рассмотрены два документа: медицинское заключение и заявление в полицию. Дело будет квалифицировано, как уголовное, и в лучшем случае Вальверде получит штраф.

А вот что касается спортивно-дисциплинарных мер, то здесь все серьезный. Комиссия может передать дело Королевской испанской футбольной федерации, которая имеет право дисквалифицровать игрока на некоторое количество мачтей.

В противном случае Комиссия имеет право вынести собственный приговор. Минимум, что грозит хавбеку Реалу, запрет посещать спортивные объекты на срок от месяца до шести.

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Вальверде

Статьи по теме

Анчелотти не придется рвать лицензию: Вальверде забил 10-ый гол в сезоне Анчелотти не придется рвать лицензию: Вальверде забил 10-ый гол в сезоне
Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов Жиру и Вальверде - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов
Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников мира сейчас Анчелотти: Вальверде - один из лучших полузащитников мира сейчас
Вальверде признан игроком месяца в Ла Лиге Вальверде признан игроком месяца в Ла Лиге
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Формула 123:08
Украинец впервые выиграл этап легендарной Формулы Рено 2.0
Европа22:50
В Челси определились с судьбой Фелиша
Европа22:34
Айнтрахт уведомил Баварию, сколько хочет за своего лучшего бомбардира
ММА22:19
Адесанья отказался от трилогии с Перейрой
Европа21:56
Милан намерен подписать форварда Арсенала
Европа21:44
Вальверде может быть отстранен на срок до шести месяцев
Киберспорт21:25
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт21:12
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт20:55
NaVi сохранили четвертое место, Monte выпали из топ-30: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Европа20:49
В Нидерландах усилили правила против футбольных хулиганов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK