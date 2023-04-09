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Реал Мадрид - Вильярреал: обзор и результат матча чемпионата Испании 08.04.2023

"Желтая субмарина" серьезно огорчила "сливочных".
Сегодня, 00:06
Реал Мадрид - Вильярреал / Getty Images
Реал Мадрид - Вильярреал / Getty Images

В рамках 28 тура чемпионата Испании Реал встретился с Вильярреалом.

"Желтая субмарина" сперва "погрузилась на дно" из-за автогола ПауТорреса, но спустя чуть более 20 минут смогла "всплыть" после того, как сравнял Самуэль Чуквуэзе.

Впрочем, уже в дебюте второго тайма Реал снова вышел вперед после того, как отметился забитым голом Винисиус Жуниор.

В последние 20 минут обе команды обеспечили настоящий футбольный триллер. Хосе Моралесснова восстановил паритет в матче, Чуквуэзе оформил дубль и вывел Вильярреал вперед прекрасным ударом издали.

На 83 минуте Аисса Манди мог украсть победу у своего клуба, но арбитр поединка не углядел игры рукой, посмотрев VAR, и как итог, не назначил пенальти.

Таким образом, Вильярреал поднялся на пятую позицию с 47 очками в активе, а Реал продолжает занимать вторую строчку с 59 пунктами.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Вильярреал

Реал - Вильярреал 2:3

Голы: Пау Торрес (автогол), 16, Винисиус, 48 - Чуквуэзе, 38, 80, Хосе Моралес, 71

xG: 2.65 - 1.77
Владение мячем: 48% - 52%
Удары: 18 - 17
Удары в створ: 4 - 8

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Реал Мадрид

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