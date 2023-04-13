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Футбол

"Это что-то с другой планеты": Экс-игрок Реала назвал Винисиуса лучшим игроком мира

Однако бразильцу есть, где прибавлять.
Сегодня, 15:33
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Бывший игрок мадридского Реала Гути сравнил Винисиуса Жуниора с Килианом Мбаппе после победы "сливочных" над Челси.

По мнению испанца, Винисиус сейчас на совершенно другом уровне в отличие от француза. Однако бразильцу есть куда прибавлять, чтобы стать безальтернативно лучшим игроком планеты.

"Винисиус невероятен, он в зверской форме. Он сеет страх среди защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он станет богом футбола.

Он лучший игрок мира. Я видел Мбаппе, он очень хорош, но то, что он делает сейчас Винисиус – это что-то с другой планеты. В плане физической подготовки он номер один", – цитирует экс-хавбека La Sexta.

Напомним, что ранее комплиментом в сторону Винисиуса отличился и Карло Анчелотти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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