Кассано - о конфликте с Моуринью: Если его команда играет дерьмово - я говорю об этом

Экс-футболист Сампдории Антонио Кассано вновь высказался о главном тренере Ромы Жозе Моуринью.

"Я никогда не позволяю громким именам влиять на меня, потому что я никогда не был жополизом.

Моуринью должен понимать, что пока его команды играют так плохо, по крайней мере один человек будет говорить ему об этом – я.

Он много выиграл? Мне на это наплевать. То же самое касается и Аллегри. С теми сильными игроками, которые у них есть, они играют в непристойный футбол. У них есть трофеи? Ну и что? Если их команды играют дерьмово... Я говорю об этом и не скрываю.

Это – его любимое оправдание, чтобы свалить вину на других. Некоторые редакторы газет и некоторые телевизионные эксперты поддерживают его ложь. Но у Ромы третий по величине бюджет в Италии после Интера и Ювентуса. Самым сильным игроком на рынке был Дибала, и они подписали его. А потом Матича и Вейналдума, выполнили все его просьбы.

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В Роме полно игроков сборных. Он прикрывается алиби и никогда не говорит о футболе, он всегда уводит тему в сторону.

Существует огромный разрыв между составами Лацио и Ромы, только Сарри заставляет команду играть экстраординарно, а Моуринью играет в другой футбол и отстает.

Я никого не сужу на личном уровне, я не смею, я не знаю жизни других, я только анализирую футбольные аспекты. Разница между мной и другими в том, что если ты отстой, я скажу тебе об этом", – сказал Кассано в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, конфликт между игроком и тренером начался с жесткой критики в адрес Моуринью, на что "Особенный" сумел дерзко ответить.