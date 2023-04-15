iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кассано - о конфликте с Моуринью: Если его команда играет дерьмово - я говорю об этом

Итальянец вновь решил задеть тему успехов "Особенного".
Сегодня, 14:22
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Экс-футболист Сампдории Антонио Кассано вновь высказался о главном тренере Ромы Жозе Моуринью.

"Я никогда не позволяю громким именам влиять на меня, потому что я никогда не был жополизом. 

Моуринью должен понимать, что пока его команды играют так плохо, по крайней мере один человек будет говорить ему об этом – я.

Он много выиграл? Мне на это наплевать. То же самое касается и Аллегри. С теми сильными игроками, которые у них есть, они играют в непристойный футбол. У них есть трофеи? Ну и что? Если их команды играют дерьмово... Я говорю об этом и не скрываю.

Это – его любимое оправдание, чтобы свалить вину на других. Некоторые редакторы газет и некоторые телевизионные эксперты поддерживают его ложь. Но у Ромы третий по величине бюджет в Италии после Интера и Ювентуса. Самым сильным игроком на рынке был Дибала, и они подписали его. А потом Матича и Вейналдума, выполнили все его просьбы.

Читай также: Моуринью - о достижениях Кассано: В Реале его помнят за куртку

В Роме полно игроков сборных. Он прикрывается алиби и никогда не говорит о футболе, он всегда уводит тему в сторону.

Существует огромный разрыв между составами Лацио и Ромы, только Сарри заставляет команду играть экстраординарно, а Моуринью играет в другой футбол и отстает.

Я никого не сужу на личном уровне, я не смею, я не знаю жизни других, я только анализирую футбольные аспекты. Разница между мной и другими в том, что если ты отстой, я скажу тебе об этом", – сказал Кассано в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, конфликт между игроком и тренером начался с жесткой критики в адрес Моуринью, на что "Особенный" сумел дерзко ответить.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Антонио Кассано Жозе Моуринью

Статьи по теме

Фейеноорд - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги Европы Фейеноорд - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги Европы
Рома минимально уступила Фейеноорду в первом матче 1/4 финала Лиги Европы Рома минимально уступила Фейеноорду в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Моуринью получил предложение от Ан-Насра с огромной зарплатой Моуринью получил предложение от Ан-Насра с огромной зарплатой
Миколенко и Мудрик выйдут в старте Эвертона и Челси, Забарный остался в запасе Борнмута Миколенко и Мудрик выйдут в старте Эвертона и Челси, Забарный остался в запасе Борнмута
Помочь журналистам

Видео

Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа16:30
Миколенко и Мудрик выйдут в старте Эвертона и Челси, Забарный остался в запасе Борнмута
Теннис16:24
Завацкая проиграла решающий матч в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Европа16:21
Барселона может избавиться от новичка ради подписания Месси и Гюндогана
Европа16:04
Атлетико установил ценник на Феликса, Челси еще не делал предложение
Бокс15:55
Промоутер Джойса сообщил, когда может состояться бой с Усиком
Украина15:53
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
НБА15:47
Легенде НБА предъявили обвинение в вооруженном нападении
Украина15:45
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа15:22
Челси готовит Маунту последнее предложение касаемо нового контракта
Украина15:15
Металлист и Верес повторили рекорд чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK