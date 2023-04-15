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Челси готовит Маунту последнее предложение касаемо нового контракта

Англичанин может летом сменить клубную прописку.
Сегодня, 15:22
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Челси готовит последнее хавбеку Мэйсону Маунту касаемо нового контракта. Об этом сообщает издание ESPN.

Лондонский клуб планирует провести с 24-летним англичанином переговоры. Если игрок не примет условия клуба - его продадут в летнее трансферное окно. 

Отметим, Маунт хочет получать не менее 250 тысяч фунтов в неделю, как его соотечественник и одноклубник Рис Джеймс.

Напомним, на игрока претендуют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

В текущем сезоне на счету англичанина три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал намерен купить одноклубника Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мэйсон Маунт

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