Челси готовит Маунту последнее предложение касаемо нового контракта

Челси готовит последнее хавбеку Мэйсону Маунту касаемо нового контракта. Об этом сообщает издание ESPN.

Лондонский клуб планирует провести с 24-летним англичанином переговоры. Если игрок не примет условия клуба - его продадут в летнее трансферное окно.

Отметим, Маунт хочет получать не менее 250 тысяч фунтов в неделю, как его соотечественник и одноклубник Рис Джеймс.

Напомним, на игрока претендуют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

В текущем сезоне на счету англичанина три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал намерен купить одноклубника Мудрика.