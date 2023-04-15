Челси готовит Маунту последнее предложение касаемо нового контракта
Англичанин может летом сменить клубную прописку.
Челси готовит последнее хавбеку Мэйсону Маунту касаемо нового контракта. Об этом сообщает издание ESPN.
Лондонский клуб планирует провести с 24-летним англичанином переговоры. Если игрок не примет условия клуба - его продадут в летнее трансферное окно.
Отметим, Маунт хочет получать не менее 250 тысяч фунтов в неделю, как его соотечественник и одноклубник Рис Джеймс.
Напомним, на игрока претендуют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
В текущем сезоне на счету англичанина три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Реал намерен купить одноклубника Мудрика.