Реал намерен купить одноклубника Мудрика

Реал определился с целями на ближайшее трансферное окно.

Руководство клуба считает, что состав нуждается в усиленнии крайков защиты. Как сообщает Marca, "сливочные" пристально следят за Рисом Джеймсом и Альфонсо Дэвисом.

Решение по поводу англичанина будут приняты на основании противостояния с Челси в ЛЧ, первый матч которого вчера завершился со счетом 2:0 в пользу Реала.

Что касается канадца, то с ним договориться будет сложно, но боссы мадридцев собираются воспользоватся тем, что контракт игрока истекает уже через два года.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал заменит Лунина вратарем Валенсии.