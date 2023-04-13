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Реал намерен купить одноклубника Мудрика

Рис Джеймс может перееехать на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 20:09
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Реал определился с целями на ближайшее трансферное окно.

Руководство клуба считает, что состав нуждается в усиленнии крайков защиты. Как сообщает Marca, "сливочные" пристально следят за Рисом Джеймсом и Альфонсо Дэвисом.

Решение по поводу англичанина будут приняты на основании противостояния с Челси в ЛЧ, первый матч которого вчера завершился со счетом 2:0 в пользу Реала.

Что касается канадца, то с ним договориться будет сложно, но боссы мадридцев собираются воспользоватся тем, что контракт игрока истекает уже через два года.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал заменит Лунина вратарем Валенсии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид Рис Джеймс

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