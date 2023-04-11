Реал рассматривает вратаря Валенсии в качестве замены Лунину

Реал, судя по всему, смирился с тем, что украинец Андрей Лунин покинет клуб в поисках игровой практики.

Как сообщает Defensa Central, "сливочные" намерены приобрести вратаря Валенсии Гиорги Мамардашвили.

В то же время источник отмечает, что Лунин продолжает искать себе новую команду.

Стоит сказать. что портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в 25 млн евро. Также на игрока претендует Лестер.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунина в Реале может заменить голкипер Андерлехта.