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Реал рассматривает вратаря Валенсии в качестве замены Лунину

Украинец продолжает искать новую команду.
Сегодня, 13:23
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Реал, судя по всему, смирился с тем, что украинец Андрей Лунин покинет клуб в поисках игровой практики.

Как сообщает Defensa Central, "сливочные" намерены приобрести вратаря Валенсии Гиорги Мамардашвили.

В то же время источник отмечает, что Лунин продолжает искать себе новую команду. 

Стоит сказать. что портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в 25 млн евро. Также на игрока претендует Лестер.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунина в Реале может заменить голкипер Андерлехта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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