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Глейзеры намерены остаться во главе Манчестер Юнайтед

Американцы считают, что сумеют привлечь достаточно инвестиций.
Сегодня, 17:33
Аврам и Джоэль Глейзеры / Getty Images
Аврам и Джоэль Глейзеры / Getty Images

Семья Глейзеров почти уверена, что сможет остаться у руля Манчестер Юнайтед, пишет ESPN.

Текущие владельцы клуба все больше обретают уверенность, что им удастся привлечь достаточно инвестиций, чтобы не продавать клуб полностью.

Также они убеждены, что новых инвестиций будет достаточно, чтобы удвоить стоимость клуба в течение следующих десяти лет. 

Напомним, что ранее Глезйеры заявляли, что готовы рассмотреть все варианты, включая солидные инвенстиции и полную продажу клуба.

При этом стоит отметить, что катарский шейх Джасим бин Хамад и сэр Джим Редклифф все еще намерены приобрести Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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