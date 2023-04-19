Спалетти высказался о вылете Наполи из ЛЧ

Вчера, 18 апреля, Наполи сыграл вничью с Миланом 1:1, чего не хватило для выхода в полуфинал ЛЧ.

Наставник неаполитанского клуба Лучано Спалетти поделился мыслями о прошедшем матче. По словам итальянца, арбитры принимали неверные решения в поединках против "россонери".

"По моему мнению, два наших игрока получили несправедливую дисквалификацию по итогам первого матча. Я после той игры видел, что писали в прессе, и там также были удивлены решениями арбитра.

И вдруг, уже сегодня, на 37-й минуте, у нас появляется повод для чистого пенальти, который в итоге арбитры так и не увидели. И мы даже не спорим с вами о контакте игроков в штрафной, потому что он имел место. Если это влияние на эпизод, то это - влияние на эпизод, и никакой другой трактовки не должно быть. Тогда вообще имел место удар в ногу нашему игроку, потому что он в итоге ее подвернул.

У нас очень сильная и молодая команда. Я думал, что будет достаточно хорошо настроить игроков, пытаясь убедить их играть за действительно важные вещи. Иногда у нас случались падения в этом сезоне, потому что некоторые игры я все же планировал проиграть, но команда все равно играла в футбол, который нам нравился.

Я должен сказать, что ребята играли очень хорошо на протяжении всего года, особенно в Лиге чемпионов. Я имею в виду ментальность прежде всего. Только сегодня, когда мы закончили выступления в турнире, я говорю своим ребятам, что они были исключительными и что я их за это очень люблю", - заявил итальянский специалист.

Напомним, на ISPORT доступновидео голов и обзор матча Наполи - Милан.