Тухель - о ответном матче с Ман Сити: Мы верим в свои силы, но нужно быть реалистами

Немец считает, что разглагольствовать о разгроме "горожан" не к месту.

Сегодня, 19 апреля, Бавария Томаса Тухеля встретится с Ман Сити.

Немецкий специалист высказался о предстоящем матче с "горожанами". По словам Тухеля, его подопечным надо быть реалистами.

"Нам нужно чудо. Я не знаю, уместно ли говорить о счете 4:0 или 5:1 - надо быть реалистами, но мы верим в себя.

Нам надо верить, а вера означает, что все в наших руках. Нам нужно достичь результата с помощью командного духа, эффективности и энергии.

Мы не одни, мы можем бороться как команда, и у нас есть наши зрители, которые будут готовы бороться вместе с нами", - заявил наставник мюнхенцев.

Напомним, в первом матче Бавария уступила 3:0. На ISPORT вы можете узнатьрасписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов.