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Тухель - о поединке с Ман Сити: Арбитру я бы поставил худшую из возможных оценок

Наставник Баварии остался недоволен итогами прошедшего матча.
Сегодня, 09:50
Томас Тухель и Клеман Тюрпен / Getty Images
Томас Тухель и Клеман Тюрпен / Getty Images

В рамках четвертьфинала ЛЧ Бавария сыграла ответную встречу с Ман Сити и cыграла вничью 1:1.

После завершения матча наставник мюнхенцев Томас Тухель подверг критике арбитра поединка Клемана Тюрпена, заявив, что тот заслуживает худшую из возможных оценок.

"Мы забили им дважды и в целом сыграли лучше, чем в Манчестере неделю назад. Но нам в целом не повезло на протяжении всех 180 минут этой дуэли.

Я очень доволен обеими играми против Манчестер Сити и тем, как мы играли сегодня. Мы играли на равных с лучшей на сегодня командой Европы.

Была разница в уверенности в себе и форме. За несколько ошибок, которые мы допустили у своих ворот в обоих матчах, нас наказали. Я не думаю, что счет отражает ход событий в противостоянии.

Сегодня две вещи были на ненадлежащем уровне: поле и арбитр. Я бы поставил ему оценку 6 баллов, худшую из возможных. От его первого и до последнего решения. Я даже не видел фола в моменте с пенальти, который он нам назначил.

Мы все еще знакомимся с командой. Я участвую во всех процессах в клубе и выскажу свое мнение. Я не думаю, что мы будем когда-то ссориться из-за этого.

Но сначала мы должны получить максимум от имеющихся у нас футболистов, прежде чем думать об усилении", - заявил немецкий специалист.

Напомним, что на ISPORT доступен видеообзор матча Бавария - Ман Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Томас Тухель ЛЧ Бавария Мюнхен

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