Де Брюйне высказался о выходе в полуфинал ЛЧ

В рамках четвертьфинала ЛЧ Ман Сити встретились с Баварией.

Хавбек "горожан" Кевин де Брюйне поделился мыслями о противостоянии. Бельгиец отметил, что игра вчера была сложной.

"Играть на Альянц Арене всегда трудно. Когда я играл здесь, в Мюнхене, во время выступлений в Германии, было сложно бороться против местного клуба.

Если вы ведете в дуэли со счетом 3:0, а затем пропускаете гол в первом тайме ответного матча, это означает, что импульс уже не находится на вашей стороне. Мы старались не позволить соперникам получить такое преимущество.

Конечно, когда мы сделали счет 1:0, Баварии стало еще труднее. В трудные моменты мы очень хорошо защищались как команда. Хотя могли бы забить и больше голов еще в первой игре.

Наша команда очень качественная. С нетерпением ожидаем полуфиналы", - сказал полузащитник.

Напомним, на ISPORT доступен видеообзор матча Бавария - Ман Сити.