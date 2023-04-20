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Де Брюйне высказался о выходе в полуфинал ЛЧ

Бельгиец подвел итоги противостояния с Баварией.
Сегодня, 10:57
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

В рамках четвертьфинала ЛЧ Ман Сити встретились с Баварией.

Хавбек "горожан" Кевин де Брюйне поделился мыслями о противостоянии. Бельгиец отметил, что игра вчера была сложной.

"Играть на Альянц Арене всегда трудно. Когда я играл здесь, в Мюнхене, во время выступлений в Германии, было сложно бороться против местного клуба.

Если вы ведете в дуэли со счетом 3:0, а затем пропускаете гол в первом тайме ответного матча, это означает, что импульс уже не находится на вашей стороне. Мы старались не позволить соперникам получить такое преимущество.

Конечно, когда мы сделали счет 1:0, Баварии стало еще труднее. В трудные моменты мы очень хорошо защищались как команда. Хотя могли бы забить и больше голов еще в первой игре.

Наша команда очень качественная. С нетерпением ожидаем полуфиналы", - сказал полузащитник.

Напомним, на ISPORT доступен видеообзор матча Бавария - Ман Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне ЛЧ

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