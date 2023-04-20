Игрок, принадлежащий Шахтеру, получил серьезную травму
Педринью пропустит достаточно много времени.
В матче Кубка Либертадорес Атлетико Минейро - Атлетику Паранаэнсе случился неприятный эпизод.
Хавбек хозяев Педринью, перешедший на родину в аренду из стана Шахтера, получил серьезную травму.
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Игрок прошел обследование после матча и, как оказалось, останется он вне игры на достаточно долгое время.
Педринью пропустит, как минимум, три ближайших месяца из-за разрыва сухожилия двухглавой мышцы и разрыва левой мышцы бедра.
Стоит сказать, что в составе Атлетико Минейро бразилец сыграл 16 игр и отдал один ассист.