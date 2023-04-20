Игроки Челси потеряют до 30% от зарплат в случае невыхода в ЛЧ

Но это касается лишь тех, кто подписывал контракты при Боули.

Зарплата многих игроков лондонского Челси может существенно уменьшиться по итогам текущего сезона, сообщает Daily Mail.

Речь идет только о тех, кто подписал или переподписал контракт с клубом при руководстве Тодда Боули. Футболисты, подписавшие контракты до продажи клуба, останутся при своих деньгах.

Напомним, что с приходом нового владельца клуб подписал 12 игроков и еще семеро переподписали контракт. Таким образом, если Челси не попадет в Лигу чемпионов, то 19 игроков лишаться около трети своих доходов.

В данный момент клуб 11-место в чемпионате с 39-ю очками, все езе сохраняя теоретические шансы на попадание в топ-4.

Напомним, что в последнем туре АПЛ лондонцы потерпели обидное поражение от Брайтона.