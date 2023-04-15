Челси - Брайтон 1:2: обзор матча и результат игры 15.04.2023

Лондонцы вновь не смогли добыть три очка.

В субботу, 15 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ Челси принимал Брайтон. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Первыми вышли вперед хозяева. Украинский вингер Челси Михаил Мудрик отдал ассист на Конора Галлахера, который англичанин удачно реализовал.

Уже под занавес тайма Брайтон отыгрался. Экс-форвард Арсенала и Манчестер Юнайтед Данни Уэлбек возобновил паритет на 42-й минуте.

Победу гостям принес забитый мяч форварда Хулио Энсио. 19-летний парагваец подарил своей команде неожиданный триумф над именитым соперником.

Таким образом, после 31-го тура Челси идет на 11-м месте с 39-ю баллами, а Брайтон занимает седьмую строчку, набрав 49 очков.

Статистика матча Челси - Брайтон 31-го тура чемпионата Англии

Челси - Брайтон 1:2

Голы: Галлахер, 13 - Уэлбек, 42, Энсио, 70

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 7 - 24

Удары в створ: 2 - 9

Фолы: 11 - 10

Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 2.26

Челси: Аррисабалага, Чалоба, Бадьяшиль, Фофана (Джеймс, 57), Чилуэлл, Закария (Маунт, 74), Пулишич (Зиеш, 56), Галлахер, Мудрик, Фернандес (Ковачич, 57), Стерлинг (Жоау Феликс, 57).

Брайтон: Санчес, Велтман (Энсисо, 28), Данк, Уэбстер (ван Хекке, 86), Эступиньян, Гросс, Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Митома, Фергюсон (Уэлбек, 39).

Предупреждения: Велтман (4), Галлахер (45), Чалоба (51), Санчес (77).