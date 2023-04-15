iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси - Брайтон 1:2: обзор матча и результат игры 15.04.2023

Лондонцы вновь не смогли добыть три очка.
Сегодня, 18:56
Челси - Брайтон / Getty Images
Челси - Брайтон / Getty Images

В субботу, 15 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ Челси принимал Брайтон. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Первыми вышли вперед хозяева. Украинский вингер Челси Михаил Мудрик отдал ассист на Конора Галлахера, который англичанин удачно реализовал.

Уже под занавес тайма Брайтон отыгрался. Экс-форвард Арсенала и Манчестер Юнайтед Данни Уэлбек возобновил паритет на 42-й минуте.

Победу гостям принес забитый мяч форварда Хулио Энсио. 19-летний парагваец подарил своей команде неожиданный триумф над именитым соперником.

Таким образом, после 31-го тура Челси идет на 11-м месте с 39-ю баллами, а Брайтон занимает седьмую строчку, набрав 49 очков.

Статистика матча Челси - Брайтон 31-го тура чемпионата Англии

Челси - Брайтон 1:2
Голы: Галлахер, 13 - Уэлбек, 42, Энсио, 70

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 7 - 24
Удары в створ: 2 - 9
Фолы: 11 - 10
Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 2.26

Челси: Аррисабалага, Чалоба, Бадьяшиль, Фофана (Джеймс, 57), Чилуэлл, Закария (Маунт, 74), Пулишич (Зиеш, 56), Галлахер, Мудрик, Фернандес (Ковачич, 57), Стерлинг (Жоау Феликс, 57).

Брайтон: Санчес, Велтман (Энсисо, 28), Данк, Уэбстер (ван Хекке, 86), Эступиньян, Гросс, Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Митома, Фергюсон (Уэлбек, 39).

Предупреждения: Велтман (4), Галлахер (45), Чалоба (51), Санчес (77).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Брайтон

Статьи по теме

Лэмпард: Брайтон нас просто уничтожил Лэмпард: Брайтон нас просто уничтожил
Холанд повторил рекорд АПЛ по голам за сезон Холанд повторил рекорд АПЛ по голам за сезон
Мудрик получил средние оценки за игру с Брайтоном Мудрик получил средние оценки за игру с Брайтоном
Ман Сити с помощью Холанда обыграл Лестер Ман Сити с помощью Холанда обыграл Лестер
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Верес 5:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Верес 5:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа21:46
Лэмпард: Брайтон нас просто уничтожил
Европа21:38
Ман Сити с помощью Холанда обыграл Лестер
Бокс21:35
Харцыз остановил чешского соперника в первом раунде
Бокс20:58
Лапин одержал быструю досрочную победу над испанским ветераном
Украина20:47
Гагарин - о Вернидубе: Пока кто-то терял состояние, он терял боевых побратимов
Украина20:21
"Показываем свой настоящий футбол": Тренер Зари оценил победу над Днепром-1
Европа20:08
Холанд повторил рекорд АПЛ по голам за сезон
Европа19:55
Переиграл и уничтожил: Жена Хакими хотела отсудить половину имущества, но все оформлено на мать игрока
Европа19:52
Мудрик получил средние оценки за игру с Брайтоном
Бокс19:40
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK