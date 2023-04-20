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Алвес снова попросил суд о предварительном освобождении

Однако шансы его получить крайне малы.
Сегодня, 15:44
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Юристы Дани Алвеса снова подали прошении о предварительном освобождении их клиента, пишет Marca.

Игрок утверждает, что секс с девушкой был по обоюдному согласию. В качестве доказательств защита продемонстрировала фотографии, где футболист пьет и танцует с пострадавшей.

Также бразилец заверяет суд, что не намерен покидать Испанию. Однако есть пара интересных нюансов.

Во-первых, не так давно Дани уже в четвертый раз изменил свои показания. Игрок утверждает, что просто пытался скрыть от супруги кое-какие детали.

А во-вторых, суд Барселоны уже отклонял подобное прошение в конце февраля, когда юристы Алвеса приходили с точно такими же аргументами.

Напомним, что в тюрьме Дани Алвес чувствует себя вольготно и даже принимает участие в незаконных схемах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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