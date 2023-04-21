Месси идеальным ассистом помог Мбаппе оформить дубль
Аргентинец показал невероятный плеймейкерский талант.
Вчера, 23:39
В рамках 32 тура чемпионата Франции Анже принимает ПСЖ.
Дублем в этом матче отметился французский форвард Килиан Мбаппе.
Ассист на второй гол отдал аргентинец Лео Месси. Вингер идеальным пасом нашел Мбаппе и тому оставалось лишь завершить.
На момент написания новости счет в матче - 0:2 в пользу ПСЖ. Идет второй тайм.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе лео месси
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Европа00:34
Европа23:54
Олимпийские виды23:30
Европа23:11
Формула 123:03