Месси идеальным ассистом помог Мбаппе оформить дубль

В рамках 32 тура чемпионата Франции Анже принимает ПСЖ.

Дублем в этом матче отметился французский форвард Килиан Мбаппе.

Ассист на второй гол отдал аргентинец Лео Месси. Вингер идеальным пасом нашел Мбаппе и тому оставалось лишь завершить.

На момент написания новости счет в матче - 0:2 в пользу ПСЖ. Идет второй тайм.