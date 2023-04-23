Барселона - Атлетико 1:0 видео гола и лучших моментов матча 23.04.23
В воскресенье, 23 апреля, Барселона принимала на своем поле мадридский Атлетико в центральном матче 30-го тура испанской Ла Лиги.
Лидер чемпионата Испании сумел справиться с оппонентом, одолев его с минимальным перевесом.
Единственный гол в противостоянии под занавес первого тайма на свой счет записал Ферран Торрес.
Вашему вниманию видео лучших моментов матча Барселона - Атлетико в 30-м туре Ла Лиги:
Барселона - Атлетико 1:0
Голы: Торрес, 44
Барселона: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Эрик Гарсия, 61), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Кессье, 78), Гави, Рафинья (Фати, 90), Ферран Торрес (Педри, 61), Левандовски.
Атлетико: Облак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо (Регилон, 79), Карраско, Витцель (Мората, 59), Де Поль, Лемар (Сауль, 67), Гризманн, Корреа (Барриос, 59).
Предупреждения: Алонсо (28), Бускетс (57), Гризманн (75), Рафинья (78), Савич (80), Хименес (81), Барриос (83), Регилон (84), Мората (86), Гави (90), Симеоне (90), Сауль (90), Грбич (90).
Источник: MEGOGO