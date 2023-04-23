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Барселона - Атлетико 1:0 видео гола и лучших моментов матча 23.04.23

Предлагаем вашему вниманию обзор центрального поединка тура в испанской Ла Лиге.
Сегодня, 21:34
Барселона обыграла Атлетико / Getty Images
Барселона обыграла Атлетико / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, Барселона принимала на своем поле мадридский Атлетико в центральном матче 30-го тура испанской Ла Лиги.

Лидер чемпионата Испании сумел справиться с оппонентом, одолев его с минимальным перевесом.

Единственный гол в противостоянии под занавес первого тайма на свой счет записал Ферран Торрес.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча Барселона - Атлетико в 30-м туре Ла Лиги:

Барселона - Атлетико 1:0

Голы: Торрес, 44

Барселона: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Эрик Гарсия, 61), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Кессье, 78), Гави, Рафинья (Фати, 90), Ферран Торрес (Педри, 61), Левандовски.

Атлетико: Облак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо (Регилон, 79), Карраско, Витцель (Мората, 59), Де Поль, Лемар (Сауль, 67), Гризманн, Корреа (Барриос, 59).

Предупреждения: Алонсо (28), Бускетс (57), Гризманн (75), Рафинья (78), Савич (80), Хименес (81), Барриос (83), Регилон (84), Мората (86), Гави (90), Симеоне (90), Сауль (90), Грбич (90).

Источник: MEGOGO

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Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании

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