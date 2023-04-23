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Барселона - Атлетико 1:0: обзор матча и результат игры 23.04.2023

Каталонский клуб в непростом матче одолел "матрасников".
Сегодня, 19:18
Барселона - Атлетико / Getty Images
Барселона - Атлетико / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 30-го тура Ла Лиги Барселона принимала Атлетико. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Мадридский клуб с первых минут пошел вперед, пытаясь забить быстрый гол, однако не хватило гостям удачи и точности, чтобы огорчить Марка-Андре тер Штегена.

В свою очередь каталонцы искали свой момент крайне долго и смогли его найти лишь под занавес тайма. Ферран Торрес точным ударом в нижний угол вывел свою команду вперед.

Во второй половине встречи Атлетико пошел во все тяжкие, пытаясь возобновить паритет, однако ни Антуану Гризманну, ни Альваро Морате, не удалось реализовать свои моменты.

Барселона также имела не один шанс, чтобы увеличить преимущество, но теперь каталонцам не хватило точности и слаженности в действиях, чтобы изменить счет. Итог - победа "сине-гранатовых".

Статистика матча Барселона - Атлетико 30-го тура чемпионата Испании

Барселона - Атлетико 1:0
Голы: Торрес, 44

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 15 - 16
Ожидаемые голы (xG): 2.33 - 1.34

Барселона: тер Штеген, Кунде, Алонсо (Эрик Гарсия, 61), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Кессье, 78), Гави, Рафинья (Фати, 90), Ферран Торрес (Педри, 61), Левандовски.

Атлетико: Облак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо (Регилон, 79), Карраско, Витцель (Мората, 59), Де Поль, Лемар (Сауль, 67), Гризманн, Корреа (Барриос, 59).

Предупреждения: Алонсо (28), Бускетс (57), Гризманн (75), Рафинья (78), Савич (80), Хименес (81), Барриос (83), Регилон (84), Мората (86), Гави (90), Симеоне (90), Сауль (90), Грбич (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Ла Лига

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