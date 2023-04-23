Ювентус - Наполи 0:1: обзор матча и результат игры 23.04.2023

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 31-го тура Серии А Ювентус принимал Наполи. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Команды за 90 минут на поле создали не так много моментов, хотя лидерство принадлежало именно гостям, которые пытались прервать свою неудачную серию из четырех игр без побед.

Лишь на 94-й минуте неаполитанцы смогли найти брешь в обороне туринцев, выйдя впереди. Джакомо Распрадори, недавно выйдя на поле, принес своим точным ударом победу команде.

Таким образом, после 31-го тура Ювентус занимает третье место с 59-ю баллами, а Наполи идет на первой строчке, набрав 78 очков.

Статистика матча Ювентус - Наполи 31-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Наполи 0:1

Гол: Распрадори, 90+4

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 7 - 17

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 15 - 11

Ожидаемые голы (xG): 0.39 - 1.41

Ювентус: Шченсны, Ругани, Гатти, Данило, Соуле (Фаджоли, 66), Костич (Кьеза, 61), Рабьо, Локателли, Миретти (Ди Мария, 61), Куадрадо, Милик (Влахович, 90).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Ррахмани, 90), Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Зелиньски, 68), Лосано (Элмаз, 68), Кварацхелия (Распадори, 86), Осимхен.

Предупреждения: Локателли (23), Рабьо (40), Фаджоли (85), Ди Мария (89), Замбо-Ангисса (90).