Леви уволил и.о главного тренера после поражения от Ньюкасла
Тренерский штаб Стеллини тоже был уволен.
Кристиан Стеллини был уволен с поста исполняющего обязанности главного тренера Тоттенхэма, об этом заявил офіційний сайт клубу.
Президент "шпор" Даниэль Леви назвал игру своей команды против Ньюкасла неприемлемой, а ответственность всю взял на себя. И заодно уволил Стеллини вместе со всем тренерским штабом.
Новым исполняющим обязанности тренера стал Райан Мэйсон. В заявлении говорится, что специалист прекрасно знает состав и команду, а потому должен немедленно дать результат.
Напомним, что под руководством Стеллини "шпоры" провели четыре поединка, в которых одержали лишь одну победу.
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