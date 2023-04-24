Леви уволил и.о главного тренера после поражения от Ньюкасла

Тренерский штаб Стеллини тоже был уволен.

Кристиан Стеллини был уволен с поста исполняющего обязанности главного тренера Тоттенхэма, об этом заявил офіційний сайт клубу.

Президент "шпор" Даниэль Леви назвал игру своей команды против Ньюкасла неприемлемой, а ответственность всю взял на себя. И заодно уволил Стеллини вместе со всем тренерским штабом.

Новым исполняющим обязанности тренера стал Райан Мэйсон. В заявлении говорится, что специалист прекрасно знает состав и команду, а потому должен немедленно дать результат.

Напомним, что под руководством Стеллини "шпоры" провели четыре поединка, в которых одержали лишь одну победу.

Ранее Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Харри Кейна.