iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Кейна

Однако уверенности в его подписании все еще нет.
Сегодня, 17:27
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В Манчестер Юнайтед начали делать первые шаги по подготовке трансфера форварда Тоттенхэма Харри Кейна, утверждает The Telegraph.

На базе "дьяволов" вовсю кипит работа по подготовке к летнему трансферному процессу, главной целью клуба должен стать Кейн. Юнайтед пытается узнать, сколько затребует Леви за своего форварда и как именно стоит вести переговоры.

Контракт англичанина с лондонским клубом заканчивается в 2024 году, однако источники внутри Тоттенхэма убеждены, что Харри не останется в клубе еще на год.

Однако президент клуба Даниэль Леви не намерен расставаться со своей звездой. Предполагается, что Тоттенхэм затребует за Кейна не менее 80 млн евро, однако для английских клубов цена вырастет до 100 млн, а возможно даже, что Тоттенхэм вовсе не будет принимать от них предложения.

Отметим, что кроме Манчестер Юнайтед на Харри Кейна претендует также мюнхенская Бавария, а также ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Харри Кейн

Статьи по теме

Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед
Тен Хаг дал обещание фанатам Манчестер Юнайтед насчет финала кубка Англии Тен Хаг дал обещание фанатам Манчестер Юнайтед насчет финала кубка Англии
Манчестер Юнайтед оказался в серии пенальти сильнее Брайтона, выйдя в финал Кубка Англии Манчестер Юнайтед оказался в серии пенальти сильнее Брайтона, выйдя в финал Кубка Англии
"Боже мой, да ни за что": легенда Манчестер Юнайтед пожелала удачи Ливерпулю "Боже мой, да ни за что": легенда Манчестер Юнайтед пожелала удачи Ливерпулю
Помочь журналистам

Видео

Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед
Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
просмотров

Последние новости

Европа19:27
Один из самых скандальных арбитров Ла Лиги может перебраться в чемпионат к Роналду
Украина19:25
Два экс-футболиста сборной Украины вот-вот получат тренерские лицензии
18:59
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
Теннис18:54
Даяна Ястремская прошла в финал квалификации в Мадриде
Теннис18:46
Марченко уступил немецкому теннисисту и не прошел в основу чешского "челленджера"
Формула 118:37
Владельцы Формулы-1 намерены купить Индикар
Европа и мир18:20
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины уничтожила Сербию
Украина17:56
Александрия и Ингулец в скучном матче не выявили сильнейшего
Европа17:53
Барселона определилась с ценником Торреса
Европа17:27
Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Кейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK