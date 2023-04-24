Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Кейна

Однако уверенности в его подписании все еще нет.

В Манчестер Юнайтед начали делать первые шаги по подготовке трансфера форварда Тоттенхэма Харри Кейна, утверждает The Telegraph.

На базе "дьяволов" вовсю кипит работа по подготовке к летнему трансферному процессу, главной целью клуба должен стать Кейн. Юнайтед пытается узнать, сколько затребует Леви за своего форварда и как именно стоит вести переговоры.

Контракт англичанина с лондонским клубом заканчивается в 2024 году, однако источники внутри Тоттенхэма убеждены, что Харри не останется в клубе еще на год.

Однако президент клуба Даниэль Леви не намерен расставаться со своей звездой. Предполагается, что Тоттенхэм затребует за Кейна не менее 80 млн евро, однако для английских клубов цена вырастет до 100 млн, а возможно даже, что Тоттенхэм вовсе не будет принимать от них предложения.

Отметим, что кроме Манчестер Юнайтед на Харри Кейна претендует также мюнхенская Бавария, а также ПСЖ.