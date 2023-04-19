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ПСЖ нацелился на Кейна из-за желания Месси покинуть Париж

Вместо Мюнхена или Манчестера капитан Тоттенхэма может оказаться во Франции.
Вчера, 22:36
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В последнее время все чаще появляется информация о том, что Лионель Месси не станет продлевать контракт с ПСЖ.

Аргентинец ждет, что Барселона сможет предложить ему соглашение, по которому он вернется на Камп Ноу. В связи с этим парижане начали искать варианты потенциальной замены 35-летнего нападающего. 

Как сообщает ESPN со ссылкой на Le Parisien, ПСЖ считает форварда Тоттенхэма Харри Кейна идеальным кандидатом на место Месси.

Французскому клубу придется выдержать конкуренцию за игрока со стороны Манчестер Юнайтед и Баварии, которые также претендуют на 29-летнего англичанина.

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Стоит отметить, что у Баварии и ПСЖ будет больше шансов подписать Кейна, так как президент "шпор" Дэниел Леви не желает отпускать капитана в другой английский клуб.

Контракт Харри Кейна с Тоттенхэмом действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах. На его счету 25 голов и четыре результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм ПСЖ Лионель Месси Харри Кейн

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