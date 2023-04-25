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В Германии загорелся самолет с женской командой Арсенала

К счастью, жертв удалось избежать.
Сегодня, 01:01
Вольфсбург - Арсенал / Getty Images
Вольфсбург - Арсенал / Getty Images

В Германии произошло возгорание самолета, на котором женский состав Арсенала возвращался домой.

Напомним, что женская команда "канониров" накануне встречалась с Вольфсбургом в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Инцидент случился в аэропорту Брауншвейг-Вольфсбург. Очевидцы говорят, что был слышен сильный хлопок, а потом из самолета повалил огонь. Позднее выяснилось, что в двигатель попала птица.

Источник: Bild.de

К счастью пилоты еще не начинали взлет, потому успели остановиться, и за счет этого удалось избежать жертв.

Футболисткам и персоналу клуба пришлось еще денек подождать в Германии, переночевав в отеле. Лишь на следующий день девушки попали домой другим самолетом.

Напомним, что основной состав Арсенала спас одно очко в матче против Саутгемптона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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