В Германии загорелся самолет с женской командой Арсенала

В Германии произошло возгорание самолета, на котором женский состав Арсенала возвращался домой.

Напомним, что женская команда "канониров" накануне встречалась с Вольфсбургом в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Инцидент случился в аэропорту Брауншвейг-Вольфсбург. Очевидцы говорят, что был слышен сильный хлопок, а потом из самолета повалил огонь. Позднее выяснилось, что в двигатель попала птица.

Источник: Bild.de

К счастью пилоты еще не начинали взлет, потому успели остановиться, и за счет этого удалось избежать жертв.

Футболисткам и персоналу клуба пришлось еще денек подождать в Германии, переночевав в отеле. Лишь на следующий день девушки попали домой другим самолетом.

Напомним, что основной состав Арсенала спас одно очко в матче против Саутгемптона.