Гвардиола: Зинченко и Жезус хотели уйти, а мы хотели их продать. Никто об этом не жалеет

Испанец в которой раз высказался о переходе этих игроков в стан Арсенала.

В рамках 33 тура чемпионата Англии Манчестер Сити встретится с Арсеналом.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола, в который раз высказался о переходе Александра Зинченка и Габриэля Жезуса в стан канониров.

По словам испанца, по итогам этих сделок все стороны остались довольны.

"Клуб принял решение, которое считал правильным. Все согласились с этим. Игроки хотели уйти, клуб хотел продать их, другой клуб - купить. Они счастливы, и мы счастливы. Никто не жалеет", - сказал Гвардиола.

Напомним, поединок между Ман Сити и Арсеналом состоится завтра, 26 апреля, в 22:00 по киевскому времени.