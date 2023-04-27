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Фердинанд объяснил, почему Манчестер Сити разгромил Арсенал

Защитник уверен, что все дело в опыте.
Сегодня, 11:09
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед прокомментировал разгромное поражение Арсенала от подопечных Пепа Гвардиолы.

По мнению англичанина, все дело в опыте, которого у футболистов Манчестер Сити намного больше. Это та команда, которая лучше других умеет решать сложные и важные задачи.

"Мы рассматривали эту игру как решающую в борьбе за титул, и опыт сегодня сказался. Манчестер Сити знал, что от них требуется. То, как они показывали себя на поле, как выигрывали свои единоборства и в итоге как разгромили Арсенал, показало их уровень.

Сити может справиться с важными задачами лучше, чем кто-либо другой - это одна из их суперспособностей. Но иногда они могут играть ужасно. То, как они прессингуют, насколько они агрессивны. И если их прессингуют, как долго они могут продержаться", - цитирует Фердинанда BBC.

Напомним, что в том матче Эрлинг Холанд побил бомбардирский рекорд АПЛ за семь туров до конца чемпионата.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Арсенал Лондон

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