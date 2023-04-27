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Барселона прошла в финал женской ЛЧ

Каталонки обыграли в упорной борьбе лондонский Челси.
Сегодня, 21:56
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках ответного полуфинала женской ЛЧ Барселона встретилась с Челси.

Каталонки подходили к матчу более уверенно, ведь, добыли победу в первом матче со счетом 0:1.

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Именно "сине-гранатовые" открыли счет и в этом матче. Отличилась Каролин Хансен.

Немногим позже лондонская команда сравняла счет благодаря забитому мячу Гуро Рейтен, но на большее колектив Эммы Хайес оказался неспособным.

Напомним, в другом полуфинале сыграют Арсенал и Вольфсбург.

Барселона - Челси 1:1

Голы: Хансен, 64,- Рейтен, 67.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси ЛЧ

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