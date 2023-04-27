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Футбол

Хавбек Барселоны определился с будущим

Серхио Бускетс решил остаться в стане каталонцев.
Сегодня, 18:55
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс после длительных раздумий определился со своим будущим.

Как сообщает издание AS, испанец принял решение остаться в стане каталонцев. 

Бускетс примет предложение руководства клуба. Хавбеку был предложен контракт по схеме 1+1. Зарплата футболиста будет значительно снижена.

Источник отмечает, что игрок решающим фактором в его решении стал недавний ужин с Жорди Альбой и Лионелем Месси

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона будет включать в контракты новичков необычный пункт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхио Бускетс

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