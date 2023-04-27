Хавбек Барселоны определился с будущим

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс после длительных раздумий определился со своим будущим.

Как сообщает издание AS, испанец принял решение остаться в стане каталонцев.

Бускетс примет предложение руководства клуба. Хавбеку был предложен контракт по схеме 1+1. Зарплата футболиста будет значительно снижена.

Источник отмечает, что игрок решающим фактором в его решении стал недавний ужин с Жорди Альбой и Лионелем Месси

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона будет включать в контракты новичков необычный пункт.