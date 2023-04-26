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Барселона из-за плачевного состояния будет включать в контракты новичков необычный пункт

От новоприбывших игроков будут требовать мириться с тем, что они могут быть не зарегистрированными на чемпионат.
Сегодня, 16:16
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Барселона из-за трудного финансового состояния будет включать в контракты новичков необычный пункт.

Как сообщает издание Relevo. каталонцы просят от будущих игроков смириться с тем, что, вероятно, их не смогут зарегистрировать на чемпионат.

Таким образом, если кого-то из новичков не удастся зарегистрировать до 20 июля этого года, то, клуб будет содействовать его уходу в аренду.

Если команда, которая будет претендовать на то, чтобы арендовать игрока не сможет или не захочет покрывать его зарплату полностью, то это сделают сами "сине-гранатовые".

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона предложила двум игрокам клуба понизить зарплату

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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