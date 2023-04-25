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Барселона предложила двум игрокам клуба понизить свою зарплату

Андреас Кристенсен и Франк Кессье предсказуемо ответили отказом.
Сегодня, 20:59
Андреас Кристенсен / Getty Images
Андреас Кристенсен / Getty Images

Финансовое положение каталонской Барселоны продолжает оставаться проблемным.

В связи с этим, чтобы воплотить в реальность все планы на летнее трансерное окно боссам клуба приходится идти на непопулярные шаги. Одним из таких является понижение зарплаты ряду игроков.

Так, накануне, с таким предложением пришли к ивуарийцу Франку Кессье и датчанину Андреасу Кристенсену, которые являются скорее игроками ротации в текущем сезоне Ла Лиги.

Однако, как сообщает издание Sport, оба игрока, пришедшие в клуб этим летом не захотели ухудшать свои условия в обмен на финансовую стабильность клуба и приход в команду новичков. Было ли это предложение сделано еще кому-то остается неизвестным.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона отказалась от идеи подписания нападающего Ливерпуля.

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