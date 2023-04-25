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Барселона отказалась от подписания нападающего Ливерпуля

Фирмино оказался не нужен каталонцам.
Сегодня, 16:55
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино предлагал свои услуги Барселоне. Об этом сообщает издание Marca.

31-летний бразилец обращался к каталонскому клубу, предлагая ему свои услуги, однако "сине-гранатовые" ответили отказом.

Каталонцы не планируют подписывать нападающих, а лишь хотят усилить атаку за счет трансферов универсальных вингеров.

В текущем сезоне на счету Фирмино девять голов и четыре ассиста в 23 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Барселоне определились с кандидатами на усиление позиции форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Роберто Фирмино

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