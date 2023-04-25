Барселона отказалась от подписания нападающего Ливерпуля

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино предлагал свои услуги Барселоне. Об этом сообщает издание Marca.

31-летний бразилец обращался к каталонскому клубу, предлагая ему свои услуги, однако "сине-гранатовые" ответили отказом.

Каталонцы не планируют подписывать нападающих, а лишь хотят усилить атаку за счет трансферов универсальных вингеров.

В текущем сезоне на счету Фирмино девять голов и четыре ассиста в 23 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Барселоне определились с кандидатами на усиление позиции форварда.