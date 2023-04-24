В Барселоне определились с кандидатами на усиление позиции форварда

Барселона рассматривает вариант с подписанием нападающего Чесли Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Каталонцы считают габонца приоритетной целью на позицию форварда. "Сине-гранатовые" ищут игрока, который смог бы обеспечить конкуренцию Роберту Левандовски.

Также в шорт-листе Барселоны находится нападающий Роберто Фирмино, чей контракт с Ливерпулем рассчитан истекает летом. Бразильца будет проще подписать, потому что за него платить не надо.

Что касается Обамеянга, он хотел бы вернуться в стан каталонцев, несмотря на интерес со стороны других топ-клубов.

В текущем сезоне на счету 33-летнего габонца всего один гол в 13 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона получит почти полтора млрд евро на ремонт домашней арены.