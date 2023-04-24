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Барселона получит почти полтора млрд евро на ремонт домашней арены

Каталонцы заключили выгодное соглашение.
Сегодня, 20:39
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

Барселона наконец заключила соглашение о финансировании проекта Espai Barça, пишет официальный сайт клуба.

Порядка 20 различных инвесторов согласились выделить каталонцам 1.45 млрд евро на ремонт Камп Ноу, постройку новых инфраструктурных объектов и модернизации территории стадиона.

Интересно, что в соглашении предусмотрена довольно гибкая система выплат, рассчитаная на сроки до 24 лет.

Клуб начнет выплачивать вложенные средства, как только завершаться все ремонтные работы. Ожидается, что обновленный Камп Ноу будет приносит до 300 млн евро в год.

Отдельно отмечается, что активы клуба в качестве гарантии не использовались, ипотека на стадион не оформлялась.

Ранее, Барселона наконец установила ценник на Феррана Торреса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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