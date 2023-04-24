Барселона определилась с ценником Торреса

Испанец точно не задержится на Камп Ноу.

Барселона все-таки решилась расстаться со своим вингером Ферраном Торресом и определила его цену, пишет Culemania.

23-летний полузащитник попал в трансферный лист каталонского клуба, однако потенциальная продажа игрока не поможет Барсе скомпенсировать расходы.

Каталонцы готовы выслушать любые предложения по Торресу, которые будут превышать 25 млн евро, что дешевле даже оценки от Transfermarkt.

Напомним, что Ферран Торрес перешел в Барселону зимой 2022 года за 55 млн евро, с тех пор испанец провел за каталонцев 65 матчей, забил 14 голов и отдал восемь ассистов.

Напомним, что каталонцы хотят расстаться и с другим своим испанским вингером.