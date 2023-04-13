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Барселона намерена продать талантливого воспитанника

У Ансу Фати нет будущего в клубе.
Сегодня, 18:35
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Барселона определилась с тем, кто должен покинуть клуб летом.

Как сообщает издание AS, каталонцы, вероятно, продадут двух игроков группы атаки.

В частности, речь идет о Ансу Фати, являющегося воспитанником клуба. В клубе недовольны заявлениями его отца, который сказал, что хочет, чтобы его сын должен покинуть клуб.

Отмечается, что агента игрока Жорже Мендеша попросили найти команду, которая готов заплатить за Фати более 40 миллионов евро. 

Также из стана "сине-гранатовых" должен уйти Ферран Торрес, не сумевший закрепиться в испанском гранде на ключевых ролях. Вероятнее всего, он отправится в аренду с правом выкупа.

 


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