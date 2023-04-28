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Бохум - Боруссия Дортмунд: обзор и результат матча чемпионата Германии 28.04.2023

"Шмели" сыграли вничью с аутсайдером Бундеслиги.
Вчера, 23:34
Бохум - Боруссия Дортмунд / Getty Images
Бохум - Боруссия Дортмунд / Getty Images

В рамках 30 тура чемпионата Германии Бохум на своем поле встретился с Боруссией Дортмунд.

Команды не стали тратить много времени на "разведку", обменявшись голами на старте поединка.

Именно хозяева благодаря усилиям Антони Лосилла, но ему практически сразу ответил Карим Адейеми.

Ничья справедливо более устраивала аутсайдера, поэтому Бохум не стремился атаковать, чтобы не навлечь на себя опасные контратаки.

Дортмундцы же пытались на протяжении всего матча выйти вперед. Первая по-настоящему опасная возможность появилась у того же Адейеми на 27 минуте, затем снова Карим имел моменты на 31 и 38 минутах, но у него не вышло отправить мяча в ворота.

Получилось сделать это у Матса Хуммельса уже в самом конце матча, но его гол отменил судья поединка из-за положения вне игры. Как итог, Боруссия совершает недопустимую ошибку, не переиграв аутсайдера и открывая путь Баварии к возвращению на первое место.

Статистика матча чемпионата Германии Бохум - Боруссия Дортмунд

Бохум - Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: Лосилла, 5 - Адейеми, 7

xG: 0.65 - 2.82
Владение мячем: 38% - 62%
Удары: 10 - 20
Удары в створ: 4 - 6

Бохум: Риманн - Гамбоа (Янко, 78), Ордец, Машович, Соарес (Стафилидис, 85) - Лосила, Остерхаге (Кюнде, 85) - Асано (Цоллер, 78), Штогер, Антви-Аджей - Хофманн (Брошински, 70)

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон (Модест, 88), Зюле, Гуммельс, Геррейру - Беллингем, Джан, Брандт (Ройс, 73) - Мален (Вольф, 88), Алле (Мукоко, 73), Адееми (Рейна, 81)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Боруссия Дортмунд Бавария Мюнхен

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