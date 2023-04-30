Наполи - Салернитана 1:1: обзор матча и результат игры 30.04.2023

В воскресенье, 30 апреля, на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором Наполи принимал в гостях Салернитану.

Еще до поединка фанаты "партенопейцев" задымили весь Неаполь синим дымом в ожидании чемпионства.

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Благодаря победе Интера над Лацио команда Лучано Спаллетти могла стать чемпионом. Для этого ей надо было побеждать Салернитану.

Однако празднование придется отложить до следующего тура, так как гости, которые борются за выживание, отказались просто так отдавать победу.

Хотя для Наполи ситуация развивалась как надо. На 62-й минуте Джакомо Распадори подал с углового, а Матиас Оливера точным ударом головой вывел хозяев поля вперед.

Все фанаты Наполи уже готовились отмечать чемпионство, но против выступил Булайе Диа. Он сначала накрутил на фланге оппонента, после чего ворвался в штрафную и классным обводящим ударом попал в дальний угол.

Спаллетти бросил в бой Джованни Симеоне, но его подопечные так и не смогли вырвать победу.

В итоге вопрос чемпионства переносится в Удине, где Наполи сыграет с Удинезе. Матч состоится в четверг, 4 мая.

Статистика матча Наполи - Салернитана 32-го тура Серии А

Наполи - Салернитана 1:1

Голы: Оливера, 62 - Диа, 84.

Владение мячом: 73% - 27%

Удары: 22 - 5

Удары в створ: 8 - 2

Фолы: 16 - 11

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 0.30

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Оливера (Жезус, 82) - Ангисса (Ндомбеле, 89), Лоботка (Симеоне, 89), Зелински (Распадори, 60) - Лосано (Элмас, 60), Осимхен, Кварацхелия.

Салернитана: Очоа - Данилюк (Ловато, 86), Дьембер, Пирола - Маццоки, Кулибали, Вилена (Пентек, 68), Брадарич (Бохинен, 68) - Кандрева (Ботхейм, 46), Диа, Кастанос.

Предупреждения: Зелински, Оливера - Данилюк, Пирола.