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Стадион Диего Марадоны "взорвался" после объявления результата матча Лацио

Неаполитанцы как никогда близки к титулу.
Сегодня, 17:26
Фанаты Наполи / Getty Images
Фанаты Наполи / Getty Images

Сегодня на стадионе Диего Армандо Марадоны в Неаполе Наполи сражается за чемпионство против Салернитаны.

Неапольский клуб может оформить досрочно чемпионство, если обыграет соперника и если Лацио, идущий вторым, проиграет Интеру.

Римляне действительно уступили миланскому клубу, о чем в перерыве матча Наполи объявил диктор. Известие о том, что неаполитанцы стали на шаг ближе к титулу, вызвало бурную реакцию на стадионе.

В текущий момент Наполи ведет в один мяч, и к тому же полностью контролирует ход поединка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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Стадион Диего Марадоны "взорвался" после объявления результата матча Лацио
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