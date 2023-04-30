Стадион Диего Марадоны "взорвался" после объявления результата матча Лацио

Неаполитанцы как никогда близки к титулу.

Сегодня на стадионе Диего Армандо Марадоны в Неаполе Наполи сражается за чемпионство против Салернитаны.

Неапольский клуб может оформить досрочно чемпионство, если обыграет соперника и если Лацио, идущий вторым, проиграет Интеру.

Римляне действительно уступили миланскому клубу, о чем в перерыве матча Наполи объявил диктор. Известие о том, что неаполитанцы стали на шаг ближе к титулу, вызвало бурную реакцию на стадионе.

The moment the stadium PA revealed the result from Milano...🥺#NapoliSalernitana pic.twitter.com/dSXSRSXHCZ — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 30, 2023

В текущий момент Наполи ведет в один мяч, и к тому же полностью контролирует ход поединка.