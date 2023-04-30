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Интер в самой концовке вырвал победу у Лацио

"Нерадзурри" продолжают борьбу за зону еврокубков.
Сегодня, 15:38
Интер - Лацио / Getty Images
Интер - Лацио / Getty Images

В всокресенье, 30 апреля, миланский Интер принимал дома Лацио.

Команды начали матч очень активно, обменявшись рядом острых моментов, и на 26-й минуте Интер мог открыть счет, но арбитр усмотрел офсайд и отменил гол. Римляне воспользовались замешательством соперника и наконец открыли счет.

До коцна первого тайма Иммобиле имел еще возможности увеличть отрыв, но немного не повезло. А вот во втором тайме "нерадзурри" прибавили и наконец отыгрались на 78-й минуте.

Источник: Getty Images

Гол Лаутаро, похоже, вывел Лацио из равновесия, ведь после этого парни Сарри посыпались и пропустили еще два гола. Интер продолжает борьбу за зону еврокубков.

Источник: Getty Images

Статистика матча Интер - Лацио чемпионата Италии

Интер - Лацио 3:1     
Голы: Мартинес, 78, 90, Госенс, 83 - Фелипе Андерсон, 30

Ожидаемые голы (xG): 3.36 - 0.73
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 25 - 8
Удары в створ: 9 - 5     
Фолы: 13 - 14

Интер: Онана - Дармиан, Д`Амброзио (Думфрис, 46), Ачерби, Бастони (Гозенс, 71; де Врей, 86), Димарко - Мхитарян (Чалханоглу, 61), Брозович, Барелла - Корреа (Мартинес, 61), Лукаку.

Лацио: Проведель - Марушич (Пеллегрини, 86), Романьоли, Казале, Хюсай (Ладзари, 86) - Луис Альберто, Катальди (Весино, 51), Милинкович-Савич - Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 68).

Предупреждение: Д`Амброзио, 35, Бастони, 62 - Дзакканьи, 20, Марушич, 82

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Интер Милан

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