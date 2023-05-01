iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Юный вингер Манчестер Юнайтед объявил, что скоро станет отцом

Гарначо поделился в соцсетях радостным моментом.
Сегодня, 15:50
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо готовится к отцовству в юном возрасте.

18-летний аргентинец в своем Инстаграме сообщил, что он вместе со своей девушкой Евой Гарсией ожидают рождения ребенка.

"Там, где начинается жизнь, а любовь никогда не заканчивается…

Планирование вашего рождения и осознание того, что ты будешь здесь, чтобы сделать нашу жизнь совершенной, твоего нас любовью и волнением.

Читай также: Манчестер Юнайтед продлил контракт с перспективным вингером

Мы не можем объяснить, что мы чувствуем, когда вот-вот осуществим нашу самую большую мечту.

Мы считаем дни до встречи с тобой, папа и мама уже так сильно любят тебя, Энцо", - говорится в заявлении Гарначо.

В текущем сезоне Гарначо провел за Манчестер Юнайтед 29 матчей, в которых отметился четырьмя голами и пятью ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео манчестер юнайтед алехандро гарначо

Статьи по теме

ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы
Манчестер Юнайтед может расстаться с одним из своих вингеров Манчестер Юнайтед может расстаться с одним из своих вингеров
МЮ, Ньюкасл и Тоттенхэм заинтересованы в вингере сборной Англии МЮ, Ньюкасл и Тоттенхэм заинтересованы в вингере сборной Англии
МЮ минимально разобрался с Астон Виллой МЮ минимально разобрался с Астон Виллой
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
просмотров

Последние новости

Европа18:21
ПСЖ и Манчестер Юнайтед поспорят за форварда Ромы
Европа18:05
Манчестер Юнайтед может расстаться с одним из своих вингеров
Киберспорт17:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт17:41
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Формула 117:27
Экклстоун посоветовал Шумахеру забыть про Формулу-1
Украина17:20
Цыганык - о Фонсеке и Каштру: Мудрика просто чмырили португальцы
Европа16:56
Лунин приобрел перчатки Усика на благотворительном аукционе экс-игрока сборной Украины
Европа16:51
Ключевой форвард Милана находится в шаге от продления контракта с клубом
Европа16:28
Хави назвал лучшую команду мира на данный момент
Европа16:18
Невилл назвал самого недооцененного игрока в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK