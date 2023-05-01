Юный вингер Манчестер Юнайтед объявил, что скоро станет отцом

Хавбек Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо готовится к отцовству в юном возрасте.

18-летний аргентинец в своем Инстаграме сообщил, что он вместе со своей девушкой Евой Гарсией ожидают рождения ребенка.

"Там, где начинается жизнь, а любовь никогда не заканчивается…

Планирование вашего рождения и осознание того, что ты будешь здесь, чтобы сделать нашу жизнь совершенной, твоего нас любовью и волнением.

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Мы не можем объяснить, что мы чувствуем, когда вот-вот осуществим нашу самую большую мечту.

Мы считаем дни до встречи с тобой, папа и мама уже так сильно любят тебя, Энцо", - говорится в заявлении Гарначо.

В текущем сезоне Гарначо провел за Манчестер Юнайтед 29 матчей, в которых отметился четырьмя голами и пятью ассистами.